Более 15% взрослых игроков онлайн-казино становятся лудоманами (The Lancet)

Более 15% взрослых игроков онлайн-казино становятся лудоманами.

Комиссия общественного здравоохранения по проблемам азартных игр, созванная по инициативе медицинского журнала The Lancet, провела исследование о влиянии индустрии гемблинга на социальное благополучие.

По данным комиссии, 15,8% взрослых и 26,4% подростков, имеющих опыт игры в онлайн-казино, затронула игровая зависимость. Также 8,9% взрослых и 16,3% подростков, совершавших ставки на спорт, стали лудоманами.

«Любой, у кого есть мобильный телефон, теперь имеет доступ к тому, что по сути является казино в его кармане, 24 часа в сутки. Высокоразвитый маркетинг и технологии затрудняют отказ от азартных игр», – говорится в отчете The Lancet.

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