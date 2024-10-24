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BetBoom проводит розыгрыш призов среди новых гостей клубов в честь турнира BetBoom Dacha по Dota2

Специальная акция для новых гостей, приуроченная к турниру BetBoom Dacha  проходит в клубах букмекерской компании BetBoom. До 27 октября абсолютно все новые пользователи смогут принять участие в розыгрыше уникального мерча, посвященного турниру, а также фрибетов. В клубах будут организованы трансляции одного из главных киберспортивных событий года.

Условия участия:

Для того чтобы принять участие в акции, новые гости клубов BetBoom должны зарегистрироваться и совершить ставку на киберспорт от 2 000 рублей в SportBoom. Это гарантирует участие в розыгрыше, который будет проведен среди новых пользователей.

Основные условия:

   •   Период акции: с 18 октября 08:00 (мск) до 27 октября 23:59 (мск).

   •   Ставки должны быть совершены на киберспортивные события с денежного баланса, без ограничений по коэффициентам.

   •   Формат ставок: Prematch и Live, «экспресс», «система» и «ординар».

   •   Минимальная сумма ставки: 2 000 рублей.

Итоги розыгрыша будут подведены 28 октября 2024 года до 20:00 (мск) с помощью генератора случайных чисел. Победители получат уведомление через СМС, а также им будут отправлены промокоды на фрибеты 30 октября 2024 года до 19:00 (мск).

Призовой фонд:

1 место: Худи, рюкзак, обложка на паспорт и фрибеты на 15 000 рублей (3 промокода по 5 000 рублей).

2 место: Худи, рюкзак, обложка на паспорт и фрибеты на 10 000 рублей (2 промокода по 5 000 рублей).

3 место: Футболка, рюкзак, обложка на паспорт и фрибеты на 10 000 рублей (2 промокода по 5 000 рублей).

4-10 место: Лонгслив, обложка на паспорт и фрибет на 5 000 рублей.

11-15 место: Фрибет на 2 500 рублей.

Дополнительные бонусы:

Для всех новых гостей действует промокод «DACHA» на фрибет 1 000, который можно активировать до 27 октября 23:59 (мск). Промокод предоставляется при первичной регистрации в клубах BetBoom.

Бонус для любителей киберспорта:

Все матчи турнира BetBoom Dacha можно будет смотреть на большом экране в любом клубе сети BetBoom: https://betboomclubs.ru/broadcasts. А в клубе на Домодедовской (Ореховый бул., 13, Москва) будет организован специальный показ финальных матчей — финала нижней сетки и гранд-финала — под комментарии известного киберспортивного аналитика PGG. В этот день также пройдет розыгрыш дополнительного мерча BetBoom Dacha среди посетителей клуба.

BetBoom является единственной в России букмекерской компанией с предложением All Inclusive в клубах. Заботливый персонал бесплатно предоставляет абсолютно всем гостям угощения и напитки. В большинстве заведений также проводятся фуршеты и всевозможные развлекательные мероприятия. Гостям со статусом VIP доступны дополнительные привилегии, в том числе и ежедневный кэшбэк до 20%. Следите за акциями и ищите ближайший пункт приема ставок BetBoom на карте: https://clck.ru/34cz8o.

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