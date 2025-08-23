  • Спортс
  «Ман Сити» – явный фаворит в игре с «Тоттенхэмом». Команда Гвардиолы выиграла лишь 1 из 4 последних домашних матчей против «шпор»
0

«Ман Сити» – явный фаворит в игре с «Тоттенхэмом». Команда Гвардиолы выиграла лишь 1 из 4 последних домашних матчей против «шпор»

«Манчестер Сити» примет «Тоттенхэм» в 2-м туре АПЛ.

«Ман Сити» – букмекерский фаворит с коэффициентом 1.52. На победу лондондцев дают 6.20, на ничью – 6.00.

«Тоттенхэм» выиграл 2 из 4 последних матчей в гостях у «горожан», а также один раз сыграл вничью. Если «шпоры» как минимум не проиграют, зайдет коэффициент 2.65.

Матч пройдет 23 августа. Начало – в 14:30 мск.

