Бетторы БЕТСИТИ ставят на «Спартак» в матче РПЛ с «Рубином»

23 августа в матче шестого тура РПЛ встретятся «Рубин» и «Спартак». Игра пройдёт в Казани и начнется в 14:00 мск.

«Рубин» с десятью очками занимает четвертое место в таблице чемпионата, «Спартак» с пятью баллами находится в зоне переходных матчей, на 13-й строчке.

Казанцы не проиграли ни одного домашнего поединка в этом сезоне – три победы и ничья. Москвичи не выигрывают четыре матча подряд.

В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами. «Спартак» выиграл 1:0 в Москве, «Рубин» взял реванш со счетом 2:1 в Казани.

Аналитики БЕТСИТИ считают, что у красно-белых есть шансы прервать неудачную серию. На успех гостей предлагают кэф 2.17, на хозяев дают 3.40, вероятность ничейного результата оценивается в 3.70.

На три мяча и более можно поставить за 1.90, на два гола и менее предлагают 1.96. На обмен мячами дают 1.70, вариант «Обе забьют: нет» идет за 2.15.

Бетторы БЕТСИТИ отдают предпочтение «Спартаку». 67% от всех ставок на исход пришлось на победу москвичей, на «Рубин» отдано 20%, на ничью – 13%.

