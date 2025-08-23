«Ман Сити» – «Тоттенхэм»: игроки БЕТСИТИ назвали фаворита матча АПЛ

23 августа в матче второго тура АПЛ «Ман Сити» примет на своем поле «Тоттенхэм». Встреча начнется в 14:30 мск.

Обе команды начали чемпионат с крупных побед. «Сити» благодаря дублю Эрлинга Холанда разгромил в гостях «Вулверхэмптон» (4:0). Лондонцы дома уверенно справились с «Бернли» (3:0). В составе столичного клуба дважды забил Ришарлисон.

В прошлом сезоне команды обменялись выездными победами в АПЛ. «Тоттенхэм» выиграл 4:0 в Манчестере, «Сити» взял реванш со счётом 1:0 в Лондоне.

Еще одна очная встреча состоялась в Кубке лиги и завершилась победой «шпор» 2:1.

Аналитики БЕТСИТИ считают «Ман Сити» фаворитом предстоящей игры. На победу хозяев поля дают кэф 1.51, на успех гостей предлагают 6.00, ничья идет за 5.20.

Букмекеры уверены, что встреча получится результативной. Поставить на три мяча и более можно за 1.47, на два гола и менее дают 2.70. Вероятность ТБ 3.5 оценивается кэфом 2.20, на ТМ 3.5 предлагают 1.71.

На гол Холанда можно поставить за 1.64, мяч в исполнении Ришарлисона идет за 4.00.

Игроки БЕТСИТИ согласны с оценками экспертов относительно фаворита матча. 80% от всех ставок на исход пришлось на победу «Сити», на «Тоттенхэм» ушло 8%, на ничью – 12%.

