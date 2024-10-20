В Бразилии футбольным клубам запретили сотрудничать с нелегальными букмекерами
Бразильские власти запретили футбольным клубам сотрудничать с нелегальными букмекерами
Такой запрет ввела Бразильская футбольная конфедерация (CBF). Все клубы и лиги должны разорвать спонсорские контракты с операторами, которые не получили лицензию Секретариата по призам и ставкам (SPA), в соответствии с приказами Министерства финансов.
Запрет затронет пять клубов бразильской Серии А: «Атлетико Паранаэнсе», «Гремио», «Коринтианс», «Баия» и «Палмейрас». «Атлетико Паранаэнсе» уже приостановил спонсорское соглашение с букмекером.
Остальные четыре команды сотрудничают с Esportes da Sorte. Оператора нет в списке 90 лицензированных букмекеров, который SPA опубликовал в октябре. Однако юристы компании оспаривают претензии регулятора, поскольку у букмекера есть лицензия, выданная в Рио-де-Жанейро. До 1 января 2025 года этого достаточно для легальной игорной деятельности в стране.
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