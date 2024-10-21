«Это лучше, чем мы ожидали». Директор «Мелбет» – о повышении отчислений до 2,25%
Директор по маркетингу БК «Мелбет» Евгения Григорьева высказалась о грядущем повышении целевых отчислений.
Ранее министр спорта Михаил Дегтярев предложил повысить ставку отчислений для букмекеров до 2,25% с 1 января 2026 года и до 2,5% – с начала 2028 года.
«Это лучше, чем мы ожидали и могло бы быть. Но это в любом случае скажется на бюджете компании, будем работать и подстраиваться под текущие положения дел», – заявила Григорьева.
На данный момент букмекеры платят отчисления по ставке 2%.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «РБ Бизнес»
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