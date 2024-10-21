Объем ставок на выборы президента США превысил $2 млрд. 60% пользователей Polymarket ставят на Трампа

Дональд Трамп котируется фаворитом выборов президента в США.

Исход ноябрьских президентских выборов в США – самое популярное событие на криптоплатформе Polymarket. Общий объем ставок на него превысил 2 млрд долларов.

59,7% пользователей платформы ставят на победу Дональда Трампа. 40,2% отдают предпочтение Камале Харрис.

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года.

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