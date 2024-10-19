«Локомотив» притормозил в последнем туре, но «Химки» для него – сладкий соперник». Прогноз Головина на матч 12-го тура РПЛ

Автор Спортса’’ Александр Головин сделал прогноз на матч «Химки» – «Локомотив» в рамках 12-го тура Мир РПЛ.

«Химки» не побежали с начала августа, не забивали – с конца августа. Перед паузой на сборную были инсайды о скорой смене тренера, во время паузы – о трехмесячных задержках по зарплате. Откуда в такой атмосфере взяться победе над лидером – непонятно.

«Локомотив» притормозил в последнем туре, но «Химки» для него – сладкий соперник. Во-первых, они чаще всего в РПЛ пропускают со стандартов, а москвичи – чаще всего в лиге с них забивают. Во-вторых, команда Артиги в среднем больше владеет мячом (52% на 46% у «Локо»), а Галактионов наладил быстрые выпады и лидирует по голам в контратаке (с позиционной атакой тоже все в порядке). Словом, фаворит должен легко побеждать, забивая не меньше трех», – считает Головин.

Матч пройдет 19 октября. Начало – в 16:30 мск.

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