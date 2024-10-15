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Батыргазиев узнал имя нового соперника на «Лига Ставок. Ночь чемпионов IBA»

Олимпийский чемпион-2020, временный чемпион WBA Альберт Батыргазиев узнал имя нового соперника по поединку 17 октября в Уфе во время первой защиты пояса чемпиона IBA в весе до 60 кг. Известный российский боксёр встретится с Альбертом Пагарой из Филиппин. Этот 10-раундовый поединок возглавит турнир «Лига Ставок. Ночь чемпионов IBA», который пройдёт в рамках форума «Россия – спортивная держава».

Изначально соперником Батыргазиева должен был стать бывший суперчемпион WBA 38-летний Николас Уолтерс из Ямайки. Подробности изменений рассказал менеджер и тренер Батыргазиева Эдуард Кравцов:

«К сожалению, команда Уолтерса, мягко говоря, непрофессионально отнеслась к процессу. У нас был подписан контракт, но они отказались от поединка, ссылаясь на травму. Даже прислали соответствующие медицинские документы. Но выявлен факт, что у Уолтерса на начало ноября запланирован другой поединок с Диасом. Наша команда подаст на него в суд за неисполнение контрактных обязательств. Но не в этом суть. Мы уже научены опытом, поэтому еще в начале сентября у нас был заключен контракт с Пагарой, который готовился к бою в качестве резервиста. Если бы замена не потребовалась, мы бы организовали ему поединок 3 ноября на другом турнире «Ночь чемпионов IBA». Так что филиппинец проводил полноценный лагерь под эти сроки, поэтому выйдет на бой с Альбертом в хорошей форме».

Батыргазиев завоевал титул IBA в декабре 2023 года на турнире «Ночь чемпионов IBA» в Дубае, когда единогласным решением судей одолел многократного призёра Олимпийских игр кубинца Ласаро Альвареса. Сейчас Альберт проведёт свою первую защиту. В последний раз россиянин выходил на ринг в июле в Серпухове, когда на турнире «Лига Ставок. Ночь чемпионов IBA» в девятом раунде техническим нокаутом победил ирландца Джоно Кэрролла и завоевал пояс временного чемпиона WBA во втором полулёгком весе.

Рекорд 30-летнего Пагары не может не впечатлять – 35 побед при единственном поражении в 2016 году. В последний раз Пагара выходил на ринг в июне этого года, когда завоевал пояс IBF Asia. Также по ходу карьеры филиппинец владел титулами WBO Inter-Continental и IBF Inter-Continental. На профессиональном ринге Пагара преимущественно выступал на территории Филиппин, также он боксировал в США и ОАЭ.

В со-главном событии «Лига Ставок. Ночь чемпионов IBA» двукратный чемпион мира, финалист Олимпийских игр-2020, чемпион Европы-2024 россиянин Муслим Гаджимагомедов проведёт первую защиту пояса WBA в бриджервейте в 12-раундовом поединке с немцем Леоном Хартом.

Также в Уфе будут разыграны два пояса WBA Asia. Обладатель пояса чемпиона Европы по версии IBA уроженец Уфы Артур Субханкулов оспорит титул во втором полулёгком весе с китайцем Лиу Венсонгом. Финалист чемпионата мира-2015, двукратный чемпион Европы, пятикратный чемпион России Василий Егоров постарается завоевать пояс в наилегчайшем весе против чемпионом Африки по версии WBO Джозефа Иммануеля из Намибии. Ну и наконец свои очередные поединки проведут боксёры из Республики Башкортостан Азалия Аминева и Данис Габдрафиков.

Турнир «Лига Ставок. Ночь чемпионов IBA» в Уфе будет организован Международной ассоциацией бокса, министерством спорта Республики Башкортостан при личной поддержке председателя правительства Республики Башкортостан Андрея Назарова, а также Iron&Gloves Promotions и Dynamo Boxing Promotions при поддержке Федерации бокса России. Генеральным партнером шоу выступит букмекерская компания «Лига Ставок». В прямом эфире вечер бокса 17 октября будет транслироваться на телеканале «Матч ТВ», начало трансляции в 16:30 мск.

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