Беларусь всухую победила Люксембург 3 раза подряд. 4.10 – продление тренда
Сборная Беларуси встретится с Люксембургом в рамках группового этапа Лиги наций.
В трех последних личных встречах Беларусь победила всухую. Такой же исход в сегодняшней встрече идет с коэффициентом 4.10.
Матч состоится 15 октября, начало – в 21:45 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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