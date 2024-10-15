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Беларусь всухую победила Люксембург 3 раза подряд. 4.10 – продление тренда

Сборная Беларуси встретится с Люксембургом в рамках группового этапа Лиги наций.

В трех последних личных встречах Беларусь победила всухую. Такой же исход в сегодняшней встрече идет с коэффициентом 4.10.

Матч состоится 15 октября, начало – в 21:45 мск.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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