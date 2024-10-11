Директор Olimpbet Гусев: «Мы самый хоккейный букмекер страны»

Директор по развитию Olimpbet Константин Гусев рассказал о спонсорских контрактах букмекера с хоккейными клубами и лигами.

– Было ли какое-то внутреннее решение: отказываемся от футбола, концентрируемся на хоккее?

– Мы ни в коем случае не отказываемся от футбола. Было внутреннее и внешнее решение, основанное на анализах, наблюдениях, экспертных оценках.

На сегодняшний момент Olimpbet в хоккее – это партнерство с 8-ю клубами КХЛ, с 2 клубами МХЛ, с клубом ВХЛ, титульное партнерство с Чемпионатом России по хоккею ВХЛ и титульное партнерство с МХЛ.

Без лишней скромности – сейчас мы самый хоккейный букмекер страны, – заявил Гусев в интервью Спортсу’’.

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