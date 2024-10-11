Директор Olimpbet Гусев: «Мы самый хоккейный букмекер страны»
Директор по развитию Olimpbet Константин Гусев рассказал о спонсорских контрактах букмекера с хоккейными клубами и лигами.
– Было ли какое-то внутреннее решение: отказываемся от футбола, концентрируемся на хоккее?
– Мы ни в коем случае не отказываемся от футбола. Было внутреннее и внешнее решение, основанное на анализах, наблюдениях, экспертных оценках.
На сегодняшний момент Olimpbet в хоккее – это партнерство с 8-ю клубами КХЛ, с 2 клубами МХЛ, с клубом ВХЛ, титульное партнерство с Чемпионатом России по хоккею ВХЛ и титульное партнерство с МХЛ.
Без лишней скромности – сейчас мы самый хоккейный букмекер страны, – заявил Гусев в интервью Спортсу’’.
Как Olimpbet тратит 1 млрд рублей на спонсорство хоккея. Партнеры – треть клубов КХЛ, а еще ВХЛ и МХЛ целиком
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий