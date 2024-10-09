«Зенит» и «Нижний Новгород» 15 раз подряд сыграли на тотал меньше в Единой лиге ВТБ. 1.70 – продление тренда

«Зенит» и «Нижний Новгород» встретятся в рамках Единой лиги ВТБ.

В 15 последних личных встречах команды не смогли пробить тотал 164,5. В среднем за эти 15 игр команды набирали по 145 очков.

Букмекеры дают коэффициент 1.70 на то, что «Зенит» и «Нижний Новгород» снова сыграют на тотал меньше 164,5.

Матч состоится 9 октября и начнется в 19:30 мск.

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