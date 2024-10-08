Президент Бразилии: «Без колебаний положу ставкам конец, если регулирование не сработает»

Президент Бразилии Лула да Силва высказался о предстоящих реформах в сфере азартных игр.

С 1 января в Бразилии заработает легальный рынок онлайн-ставок.

Ранее Центральный банк Бразилии опубликовал данные, согласно которым бразильцы, получающие государственные пособия, потратили на ставки в августе 500 миллионов долларов.

«Я не могу позволить, чтобы ставки превратились в болезнь и зависимость, потому что я знаю людей, которые потеряли свой дом и машину.

Если регулирование не сработает, я без колебаний положу ставкам конец», — сказал да Силва.

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