Президент Бразилии: «Без колебаний положу ставкам конец, если регулирование не сработает»
Президент Бразилии Лула да Силва высказался о предстоящих реформах в сфере азартных игр.
С 1 января в Бразилии заработает легальный рынок онлайн-ставок.
Ранее Центральный банк Бразилии опубликовал данные, согласно которым бразильцы, получающие государственные пособия, потратили на ставки в августе 500 миллионов долларов.
«Я не могу позволить, чтобы ставки превратились в болезнь и зависимость, потому что я знаю людей, которые потеряли свой дом и машину.
Если регулирование не сработает, я без колебаний положу ставкам конец», — сказал да Силва.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «РБ Бизнес»
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