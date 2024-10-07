В 10 последних матчах хоккейного «Торпедо» забивали до 10-й минуты. 1.63 – продление серии

«Торпедо» примет «Куньлунь» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

В 10 последних матчах клуба из Нижнего Новгорода счет был открыт уже к 10-й минуте. В игре с «Куньлунем» аналогичная ставка сыграет за 1.63.

Кроме того, в 9 матчах подряд с участием «Торпедо» был пробит тотал больше 5,5. Сегодня на это дают 1.60.

Матч состоится 7 октября и начнется в 19:30 мск.

Ставки на Спортсе

У «МЮ» – худший старт в истории АПЛ. Неужели Тен Хага и теперь не уволят?