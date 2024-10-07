В 10 последних матчах хоккейного «Торпедо» забивали до 10-й минуты. 1.63 – продление серии
«Торпедо» примет «Куньлунь» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
В 10 последних матчах клуба из Нижнего Новгорода счет был открыт уже к 10-й минуте. В игре с «Куньлунем» аналогичная ставка сыграет за 1.63.
Кроме того, в 9 матчах подряд с участием «Торпедо» был пробит тотал больше 5,5. Сегодня на это дают 1.60.
Матч состоится 7 октября и начнется в 19:30 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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