«Спартак» и «Ростов» обменивались голами в 7 очных матчах подряд. Букмекеры считают, что серия продолжится
«Спартак» примет «Ростов» в 11-м туре Мир РПЛ.
Красно-белые котируются явными фаворитами за 1.88. На «Ростов» можно поставить за 4.40, на ничью – за 3.80.
Букмекеры считают, что игра получится результативной: на тотал больше 2,5 мячей дают 1.80, на тотал меньше 2,5 – 2.05. В 7 очных матчах этих команд происходил обмен голами. В предстоящей встрече на «обе забьют» предлагается коэффициент 1.75.
Матч пройдет 5 октября. Начало – в 19:00 мск.
«Спартак» против «Ростова» – гарантия зрелища: много забивают, играют грубо, 22 года нет 0:0
Опубликовала: Венера Кравченко
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