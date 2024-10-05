«Спартак» и «Ростов» обменивались голами в 7 очных матчах подряд. Букмекеры считают, что серия продолжится

«Спартак» примет «Ростов» в 11-м туре Мир РПЛ.

Красно-белые котируются явными фаворитами за 1.88. На «Ростов» можно поставить за 4.40, на ничью – за 3.80.

Букмекеры считают, что игра получится результативной: на тотал больше 2,5 мячей дают 1.80, на тотал меньше 2,5 – 2.05. В 7 очных матчах этих команд происходил обмен голами. В предстоящей встрече на «обе забьют» предлагается коэффициент 1.75.

Матч пройдет 5 октября. Начало – в 19:00 мск.

Ставки на Спортсе

«Спартак» против «Ростова» – гарантия зрелища: много забивают, играют грубо, 22 года нет 0:0