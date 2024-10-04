Николай Оганезов: «Целевые отчисления букмекеров – главный способ поддержки российского спорта»

Советник гендиректора БК «Фонбет» Николай Оганезов прокомментировал информацию о том, что россияне тратят на ставки больше 1 триллиона рублей в год.

«Здесь надо учитывать, что кроме приема ставок как таковых букмекер еще обязан выплачивать выигрыши. Если клиенты не будут выигрывать, они и не будут ставить. Маржа букмекера обычно составляет примерно 8-10%, таким образом, при ставках на 1,2 триллиона рублей примерно 1 трлн был выплачен клиентам выигрышами.

С оставшихся 200 млрд было выплачено в 2023 году 19,2 млрд рублей целевых отчислений, более значимая сумма, около 30 млрд рублей, выплачена по спонсорским и рекламным контрактам, плюс налоги, фонд заработной платы персонала, аренда помещений, оборудование, софт, содержание офисов и тд. И от заявленных 1,2 трлн рублей остается совершенно сопоставимая цифра прибыли по отношению к другим отраслям экономики России.

Самый главный способ поддержки российского спорта — это целевые отчисления. Как известно, с каждой ставки, которая поступает в букмекерскую контору, 2% сразу перечисляются на целевые отчисления в поддержку российского спорта.

В 2022 году сумма целевых отчислений составила более 14 млрд рублей, в 23-м – 19 млрд рублей, по итогам 24-го года ожидается 33 млрд рублей. И вот примерно с такой динамикой целевые отчисления на поддержку спорта растут ежегодно. Все эти деньги переводятся единым регулятором азартных игр напрямую в спортивные федерации и в Лиги, на виды спорта которых игроки ставят свои ставки.

Второй очень важный способ — это, конечно, спонсорство. На Форуме спорта и организаторов азартных игр президент международной ассоциации бокса Умар Кремлев особо отметил, что спонсорские контракты с федерациями и клубами составляют сумму около 60 млрд рублей, что в два раза больше размера целевых отчислений. Эти деньги имеют огромное значения для развития российского спорта», – заявил Оганезов.

Ставки на Спортсе

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