  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Николай Оганезов: «Целевые отчисления букмекеров – главный способ поддержки российского спорта»
0

Николай Оганезов: «Целевые отчисления букмекеров – главный способ поддержки российского спорта»

Советник гендиректора БК «Фонбет» Николай Оганезов прокомментировал информацию о том, что россияне тратят на ставки больше 1 триллиона рублей в год.

«Здесь надо учитывать, что кроме приема ставок как таковых букмекер еще обязан выплачивать выигрыши. Если клиенты не будут выигрывать, они и не будут ставить. Маржа букмекера обычно составляет примерно 8-10%, таким образом, при ставках на 1,2 триллиона рублей примерно 1 трлн был выплачен клиентам выигрышами.

С оставшихся 200 млрд было выплачено в 2023 году 19,2 млрд рублей целевых отчислений, более значимая сумма, около 30 млрд рублей, выплачена по спонсорским и рекламным контрактам, плюс налоги, фонд заработной платы персонала, аренда помещений, оборудование, софт, содержание офисов и тд. И от заявленных 1,2 трлн рублей остается совершенно сопоставимая цифра прибыли по отношению к другим отраслям экономики России.

Самый главный способ поддержки российского спорта — это целевые отчисления. Как известно, с каждой ставки, которая поступает в букмекерскую контору, 2% сразу перечисляются на целевые отчисления в поддержку российского спорта.

В 2022 году сумма целевых отчислений составила более 14 млрд рублей, в 23-м – 19 млрд рублей, по итогам 24-го года ожидается 33 млрд рублей. И вот примерно с такой динамикой целевые отчисления на поддержку спорта растут ежегодно. Все эти деньги переводятся единым регулятором азартных игр напрямую в спортивные федерации и в Лиги, на виды спорта которых игроки ставят свои ставки.

Второй очень важный способ — это, конечно, спонсорство. На Форуме спорта и организаторов азартных игр президент международной ассоциации бокса Умар Кремлев особо отметил, что спонсорские контракты с федерациями и клубами составляют сумму около 60 млрд рублей, что в два раза больше размера целевых отчислений. Эти деньги имеют огромное значения для развития российского спорта», – заявил Оганезов.

Ставки на Спортсе

Портрет российского лудомана: много пьет, берет кредиты, проигрывает 11 тысяч в месяц, любит бонусы

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Давыдов.Индекс
Ставки на спорт
Ставки на сегодня
Индустрия
Николай Оганезов
Рекомендуем
Ставки в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«МЮ» спасся от поражения в матче с «Порту» на 91-й минуте. В лайве на ничью давали 13.00
1сегодня, 07:51
Глава юрдепартамента BetBoom Торлопов: «Зачастую незаконные точки азартных игр пользуются покровительством правоохранительных органов»
вчера, 14:03
11.00 – Ноэль и Лиам Галлахеры подерутся на сцене во время концертного тура Oasis
вчера, 12:53
Гендиректор «Тенниси»: «Двукратное увеличение целевых отчислений – приговор для нас»
вчера, 11:52
4 млрд рублей – ожидаемые целевые отчисления на российский спорт с лотерей за год. От букмекеров ожидается 33 млрд рублей
35вчера, 11:04
Глава Первой СРО – о запрете ставок должникам: «Как это должно работать? Реестр рухнет от такого количества запросов»
2вчера, 10:32
BetBoom о получении игорной лицензии в Бразилии: «Это один из ключевых рынков в Латинской Америке»
вчера, 09:47
Гендиректор «Тенниси»: «С опаской ждем новости о повышении целевых отчислений. Мы начнем удобрять «теневой рынок»
вчера, 08:52
«Реал» впервые не забил в этом сезоне и прервал серию из 14 матчей с голами в ЛЧ
1вчера, 08:11
Замдиректора ЕРАИ Васильева: «Сервис самоограничений на совершение ставок может негативно повлиять на букмекерскую отрасль»
вчера, 07:48
Ко всем новостям
Последние новости
«Тоттенхэм» выиграл 1 из 9 последних матчей в еврокубках на выезде. 2.35 – «Ференцварош» не проиграет
вчера, 14:50
BetBoom Tennis теперь на Twitch!
вчера, 14:35Реклама
«Хартс» ни разу не побеждал в этом сезоне, но котируется фаворитом против минского «Динамо» в ЛК
1вчера, 13:22
Чемпионат России по боксу среди мужчин стартовал в Иркутске
вчера, 12:09Реклама
«Лига Ставок» призвала букмекеров к объединению
вчера, 10:43Реклама
На форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» обсудили возможности развития массового спорта с участием букмекеров
вчера, 09:01Реклама
Эрика Сурикова рассказала о совместных проектах с ДоброFON на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт»
вчера, 08:32Реклама
«МЮ» идет андердогом против «Порту». На победу «Юнайтед» дают высокие 2.85
4вчера, 07:31
В Нидерландах ввели лимиты на депозиты в онлайн-гемблинге
12 октября, 19:34
«Атланта» – явный фаворит против «Монреаля» в МЛС. Команде Миранчука нужна победа, чтобы сохранить шансы на плей-офф
2 октября, 19:13