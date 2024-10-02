«Матч ТВ» на 100% выполняет социальную миссию. Всегда есть соблазн уйти на платную подписку и зарабатывать на зрителях». Заместитель генпродюссера канала о бесплатных трансляциях

Первый заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Дмитрий Рыжков поделился мнением о работе телеканала в последние годы.

«Свою социальную миссию «Матч ТВ» выполняет на 100%. И это в тот момент, когда всегда есть соблазн уйти на платную подписку, показывать премиальный контент, удариться в монетизацию и зарабатывать фактически на зрителях.

Недавно обсуждали с коллегами этот вопрос. Если бы платная подписка была в 90-00-х годах, то у меня, например, не было бы возможности смотреть. И таких как я много.

Вряд ли в этом плане что-либо поменялось. Мы хотим, чтобы в наших детях были те качества, которые показывает настоящий чемпион, настоящий спортсмен. Как мы можем ограничить к этому доступ, вывести это на платные платформы?

Здесь большая благодарность в том числе и букмекерским партнерам, благодаря которым возможен бесплатный эфир. Думаю, мы будем продолжать идти этой дорогой.

Наш главный актив – это зрители. И бесплатный эфир здесь в помощь. Он позволит успешно реализовывать политику государства в области развития физической культуры и спорта», – заявил Рыжков на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт».

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