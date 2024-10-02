  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Матч ТВ» на 100% выполняет социальную миссию. Всегда есть соблазн уйти на платную подписку и зарабатывать на зрителях». Заместитель генпродюссера канала о бесплатных трансляциях
21

«Матч ТВ» на 100% выполняет социальную миссию. Всегда есть соблазн уйти на платную подписку и зарабатывать на зрителях». Заместитель генпродюссера канала о бесплатных трансляциях

Первый заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Дмитрий Рыжков поделился мнением о работе телеканала в последние годы.

«Свою социальную миссию «Матч ТВ» выполняет на 100%. И это в тот момент, когда всегда есть соблазн уйти на платную подписку, показывать премиальный контент, удариться в монетизацию и зарабатывать фактически на зрителях.

Недавно обсуждали с коллегами этот вопрос. Если бы платная подписка была в 90-00-х годах, то у меня, например, не было бы возможности смотреть. И таких как я много.

Вряд ли в этом плане что-либо поменялось. Мы хотим, чтобы в наших детях были те качества, которые показывает настоящий чемпион, настоящий спортсмен. Как мы можем ограничить к этому доступ, вывести это на платные платформы?

Здесь большая благодарность в том числе и букмекерским партнерам, благодаря которым возможен бесплатный эфир. Думаю, мы будем продолжать идти этой дорогой.

Наш главный актив – это зрители. И бесплатный эфир здесь в помощь. Он позволит успешно реализовывать политику государства в области развития физической культуры и спорта», – заявил Рыжков на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт».

Ставки на Спортсе

Портрет российского лудомана: много пьет, берет кредиты, проигрывает 11 тысяч в месяц, любит бонусы

Опубликовал: Кирилл Михайлов
телевидение
Ставки на спорт
logoМатч ТВ
Ставки на сегодня
Индустрия
Рекомендуем
Ставки в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Мы вас услышим, но сделаем так, как считаем нужным. Не нравится – ваши проблемы». Замминистра спорта Байсултанов про объединение федераций
114 минут назад
Ирина Винер: «Почему результаты внутренних соревнований не приравниваются к Олимпийским играм? Почему букмекеры не могут выплачивать те же самые награды?»
24 минуты назад
«Спартак» вновь встречается с «Динамо»! На этот раз – в Фонбет Кубке России. Выбирайте фаворита с бонусом до 15 тысяч
30 минут назадРеклама
Тимур Гурцкая сделал прогноз на матч «Динамо» – «Спартак» с коэффициентом 21.00
2сегодня, 07:44
Тотал меньше 2,5 голов зашел впервые за 8 домашних матчей «Байера». Букмекеры ожидали, что игра с «Миланом» получится результативной
2вчера, 21:28
«Арсенал» обыграл «ПСЖ» в ЛЧ. У парижан нет побед в истории противостояния с «канонирами»
7вчера, 21:16
«Боруссия» разгромил «Селтик» с форой (-5,5). Это самая крупная домашняя победа «шмелей» в ЛЧ
2вчера, 21:02
«Эдмонтон» – главный фаворит Кубка Стэнли в сезоне-2024/25 по версии букмекеров
вчера, 20:28
«Брест» разгромил «Зальцбург» в Лиге чемпионов – 4:0. Букмекеры не принимали ставки на победу французов с форой (-3,5)
4вчера, 18:43
«Борьба букмекеров с мошенниками по одному похожа на борьбу с ветряными мельницами». В БК «Лига Ставок» предложили обмениваться данными о недобросовестных клиентах
1вчера, 17:13
Ко всем новостям
Последние новости
52 из 58 выявленных в сентябре потенциальных договорных матчей сыграны в футболе (ULIS)
вчера, 19:01
В 7 домашних матчах «Байера» подряд сыграл тотал больше 2,5 голов. Букмекеры уверены, что тренд продлится в игре с «Миланом»
вчера, 17:50
BetBoom дарит всем клиентам фрибеты к UFC
вчера, 15:38Реклама
Юрий Красовский – о первом дне форума «Азартные игры: отчисления на спорт»
вчера, 15:16Реклама
«Байер» – «Милан»: игроки БЕТСИТИ назвали фаворита матча Лиги чемпионов
вчера, 14:24Реклама
«Арсенал» – «ПСЖ»: бетторы БЕТСИТИ оценили шансы лондонцев на первую победу в ЛЧ
вчера, 14:21Реклама
BetBoom стал партнером Федерации городошного спорта России
30 сентября, 14:07Реклама
«Динамо» Махачкала не проигрывает дома в 10 из 11 последних матчей. 2.15 – победа или ничья против московского «Динамо»
129 сентября, 15:42
Жителя Белгорода оштрафовали на 2000 рублей за расклеивание листовок с рекламой казино
29 сентября, 14:59
Квартальные отчисления букмекеров для Единой лиги ВТБ за год выросли на 40%
29 сентября, 13:57