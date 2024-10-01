Замминистра финансов Чебесков: «Самозапрет на участие в азартных играх – главное, что мы хотим реализовать»

В Министерстве финансов РФ заявили о необходимости ввести самозапрет на участие в азартных играх.

Об этом на форуме сообщил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.

«Главное, что мы хотим реализовать, – это самозапрет на участие в азартных играх. Близкие родственники людей, если у них есть сильная зависимость, должны устанавливать для них ограничения. Да и букмекеры не любят иметь таких клиентов, которые сильно зависимы и могут представлять проблемы.

Также отчисления должны идти на социальную рекламу, что люди могут потратить деньги еще куда‑то, думать о будущем как себя, так и своих детей. Это позволит бизнесу букмекеров иметь достойных клиентов», – передает слова Чебескова корреспондент Спортса’’ Максимилиан Алфимов.

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