Замминистра финансов Чебесков: «Самозапрет на участие в азартных играх – главное, что мы хотим реализовать»
В Министерстве финансов РФ заявили о необходимости ввести самозапрет на участие в азартных играх.
Об этом на форуме сообщил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.
«Главное, что мы хотим реализовать, – это самозапрет на участие в азартных играх. Близкие родственники людей, если у них есть сильная зависимость, должны устанавливать для них ограничения. Да и букмекеры не любят иметь таких клиентов, которые сильно зависимы и могут представлять проблемы.
Также отчисления должны идти на социальную рекламу, что люди могут потратить деньги еще куда‑то, думать о будущем как себя, так и своих детей. Это позволит бизнесу букмекеров иметь достойных клиентов», – передает слова Чебескова корреспондент Спортса’’ Максимилиан Алфимов.
Фавориты РПЛ после 10 туров: вероятность титула «Зенита» упала, главный соперник – «Краснодар», в «Спартак» не верят
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий