«Крылья Советов» и «Химки» в третий раз подряд сыграли 0:0. На точный счет зашел коэффициент 12.5

«Крылья Советов» дома сыграли вничью с «Химками» в 10-м туре Мир РПЛ (0:0).

В прематче «Крылья» котировались фаворитами за 1.98. На ничью букмекеры давали 3.70.

Матч между этими командами в третий раз подряд завершился 0:0. На точный счет предлагался коэффициент 12.5.

Тотал меньше 2,5 голов зашел за 2.00.

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