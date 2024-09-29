«Сьон» Миранчука на выезде сыграет с «Цюрихом». На гол россиянина дают коэффициент 5.00
«Сьон» на выезде сыграет с «Цюрихом» в 8-м туре чемпионата Швейцарии.
Хозяева котируются фаворитами за 1.95. На гостей можно поставить за 4.30, на ничью – за 3.30.
Гол Антона Миранчука оценивают в 5.00. Матч с «Цюрихом» станет для россиянина вторым в составе «Сьона». Игрок дебютировал за швейцарцев в прошлом туре в игре с «Лугано».
Встреча состоится 29 сентября. Начало – в 15:15 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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