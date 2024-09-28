У «Ахмата» нет побед после 10 туров РПЛ. Грозненцы повторили свой худший старт в чемпионате России сезона-2013/14

«Ахмат» еще ни разу не выиграл в новом сезоне РПЛ.

«Ахмат» – единственный клуб без побед в текущем сезоне РПЛ. В 10 турах у грозненцев 4 поражения и 6 ничьих.

Грозненцы повторили свой худший старт в чемпионате России сезона-2013/14. Тогда команда только в 11-м туре одержала первую победу – над ЦСКА (2:0).

По итогам того сезона «Ахмат» занял 12-е место и избежал стыковых матчей за право выступать в РПЛ.

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