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«Атлетико» – «Реал»: как бетторы БЕТСИТИ ставят на мадридское дерби

«Атлетико» – «Реал»: как бетторы БЕТСИТИ ставят на мадридское дерби

29 сентября в очередном мадридском дерби встретятся «Атлетико» и «Реал». Встреча восьмого тура Примеры пройдет на стадионе «Метрополитано» и начнется в 22:00 мск.

Команды подходят к очному матчу в группе лидеров. «Реал» с 17 очками занимает второе место в таблице чемпионата Испании, «Атлетико» – третий с 15 баллами.

Оба мадридских коллектива еще не проигрывали в текущем розыгрыше Примеры.

Перед матчем травму получил форвард «Реала» Килиан Мбаппе. Француз, на счету которого «5+1» в стартовых турах чемпионата, пропустит предстоящее дерби.

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«Реал» не побеждает «Атлетико» на протяжении шести последних матчей с учетом всех турниров. В пяти из этих игр была ничья в основное время.

По мнению аналитиков БЕТСИТИ, в предстоящей встрече нет явного фаворита. На победу «Реала» дают 2.60, на «Атлетико» предлагают – 2.80, на ничью – 3.60.

В семи очных матчах подряд был обмен голами. В БЕТСИТИ этот исход можно взять за 1.66.

В трех из четырех последних дерби было больше двух голов. Взять ТБ 2.5 в новой встрече можно за 1.81, ТМ 2.5 идет за 2.06.

Большинство бетторов БЕТСИТИ ставят на «Реал». На победу команды Карло Анчелотти пришлось 75% от общего числа ставок на исход, 10% ушло на ничью, на успех коллектива Диего Симеоне отдано 15% ставок.

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