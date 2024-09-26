1,3 миллиона человек в Бразилии не смогли выплатить банковские кредиты из-за онлайн-ставок
Президент Центрального банка Бразилии Роберто Кампос Нето сообщил о росте долгов населения страны из-за онлайн-ставок, сообщает The Rio Times.
Банковские переводы от частных лиц букмекерским компаниям в 2024-м году выросли на 200%.
Нето обратил внимание на рост числа невозвратов по кредитам. По его словам, люди с низкими доходами, использующие мобильные телефоны для онлайн-ставок, особенно подвержены этой тенденции.
Национальная конфедерация торговли товарами выявила, что 1,3 миллиона человек не смогли выплатить банковские кредиты из-за онлайн-ставок.
3,4 млрд – футбол, 1,4 млрд – настольный теннис. Сколько федерации получили от букмекеров в 2023 году?
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: телеграм-канал «Подслушано у букмекеров»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости