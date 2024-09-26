1,3 миллиона человек в Бразилии не смогли выплатить банковские кредиты из-за онлайн-ставок

Президент Центрального банка Бразилии Роберто Кампос Нето сообщил о росте долгов населения страны из-за онлайн-ставок, сообщает The Rio Times.

Банковские переводы от частных лиц букмекерским компаниям в 2024-м году выросли на 200%.

Нето обратил внимание на рост числа невозвратов по кредитам. По его словам, люди с низкими доходами, использующие мобильные телефоны для онлайн-ставок, особенно подвержены этой тенденции.

Национальная конфедерация торговли товарами выявила, что 1,3 миллиона человек не смогли выплатить банковские кредиты из-за онлайн-ставок.

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