В Латвии повысят минимальный возраст для участия в азартных играх
Правительство Латвии одобрило поправки к Закону об азартных играх и лотереях.
Основное изменение – увеличение минимального возраста для участия в азартных играх с 18 до 21 года.
Также впервые вводится минимальный возраст на уровне 18 лет для покупки лотерейных билетов. Ранее в Латвии не было возрастных ограничений для участия в лотереях.
Законопроект также вводит новые правила для рекламы азартных игр и ограничивает работу игорных заведений периодом с 21:00 до 6:00, за исключением букмекерских клубов.
Для принятия поправок их должен одобрить парламент страны.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «РБ Бизнес»
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