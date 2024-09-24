В Латвии повысят минимальный возраст для участия в азартных играх

Правительство Латвии одобрило поправки к Закону об азартных играх и лотереях.

Основное изменение – увеличение минимального возраста для участия в азартных играх с 18 до 21 года.

Также впервые вводится минимальный возраст на уровне 18 лет для покупки лотерейных билетов. Ранее в Латвии не было возрастных ограничений для участия в лотереях.

Законопроект также вводит новые правила для рекламы азартных игр и ограничивает работу игорных заведений периодом с 21:00 до 6:00, за исключением букмекерских клубов.

Для принятия поправок их должен одобрить парламент страны.

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