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ЦСКА обыграл «Зенит» в ретро-матче Лига Ставок Лиги Легенд

Легендарные футболисты «Зенита» и ЦСКА встретились на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге. Ретро-матч Лига Ставок Лиги Легенд был посвящён памяти Павла Фёдоровича Садырина, возглавлявшего в разные периоды тренерской карьеры обе команды. Победу со счётом 3:1 одержал ЦСКА.

Армейцы открыли счёт в матче с пенальти. Анатолий Тимощук сбил в штрафной Алана Дзагоева, а Зоран Тошич, ставший почётным гостем матча, с 11-метровой отметки переиграл Романа Березовского. Вскоре красно-синие удвоили преимущество – Георгий Щенников ворвался в штрафную с левого фланга и низом послал мяч в ворота «Зенита».

В дебюте второго тайма Максим Астафьев вернул интригу в противостояние, головой с близкого расстояния перекинув Владимира Габулова. Окончательный счёт матча установил Алан Дзагоев. 10-й номер ЦСКА отправил мяч «парашютом» за спину голкиперу петербуржцев из пределов штрафной.

«Матч легенд ЦСКА и «Зенита» – это поистине историческое событие, которое не может не вызывать мощного прилива теплой ностальгии у истинных ценителей отечественного футбола. Мы гордимся тем, что нам удается собирать на одном поле настоящих кумиров миллионов болельщиков, чьи имена навсегда вписаны в историю российского спорта.

Наш проект «Лига Ставок Лига Легенд» ставит перед собой благородную цель – дарить болельщикам незабываемые эмоции, возвращая их в славные времена отечественного футбола, наполненные яркими победами, захватывающей игрой и непередаваемой атмосферой легендарных стадионов», – прокомментировал президент букмекерской компании «Лига Ставок»  Юрий Красовский.

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