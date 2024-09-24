Группа барнаульцев заработала 19 миллионов рублей под видом легального букмекера
Семеро жителей Барнаула заработали более 19 миллионов рублей на проведении нелегальных азартных игр.
«По данным следствия, с 2021 по 2023 год на территории городов Барнаул и Новоалтайск действовала организованная группа, осуществлявшая незаконную игорную деятельность, в состав которой вошли 7 человек.
Под видом легальной букмекерской деятельности в виде ставок на спорт организатор группы создал в трех нежилых помещениях заведения по проведению азартных игр, а его участники, в том числе ранее имевшие опыт в организации и проведении азартных игр, выполняли функции по обеспечению эффективной работы.
Игры проводились с использованием сети Интернет, а также игрового оборудования в виде персональных компьютеров с установленным программным обеспечением. Сумма дохода, полученная организованной группой от осуществления преступной деятельности, составила не менее 19 миллионов рублей», – сообщили в СК РФ по Алтайскому краю.
Уголовные дела с обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.
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