Группа барнаульцев заработала 19 миллионов рублей под видом легального букмекера

Семеро жителей Барнаула заработали более 19 миллионов рублей на проведении нелегальных азартных игр.

«По данным следствия, с 2021 по 2023 год на территории городов Барнаул и Новоалтайск действовала организованная группа, осуществлявшая незаконную игорную деятельность, в состав которой вошли 7 человек.

Под видом легальной букмекерской деятельности в виде ставок на спорт организатор группы создал в трех нежилых помещениях заведения по проведению азартных игр, а его участники, в том числе ранее имевшие опыт в организации и проведении азартных игр, выполняли функции по обеспечению эффективной работы.

Игры проводились с использованием сети Интернет, а также игрового оборудования в виде персональных компьютеров с установленным программным обеспечением. Сумма дохода, полученная организованной группой от осуществления преступной деятельности, составила не менее 19 миллионов рублей», – сообщили в СК РФ по Алтайскому краю.

Уголовные дела с обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.

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