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«Спартак» и «Динамо» в первом тайме пробили тотал больше 2,5 голов. На это давали 5.90

«Спартак» играет в дерби с «Динамо» в 9-м туре РПЛ.

Первый тайм закончился со счетом 2:1 в пользу красно-белых. Форвард «Динамо» Константин Тюкавин открыл счет на 3-й минуте. На 7-й Манфред Угальде сравнял счет, а на 23-й Эсекиэль Барко реализовал пенальти и вывел «Спартак» вперед.

На тотал больше 2,5 голов в первом тайме давали 5.90. Букмекеры считают, что в матче будет еще 2 забитых мяча – в лайве на тотал больше 4,5 предлагают коэффициент 1.65.

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Опубликовала: Венера Кравченко
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logoпремьер-лига Россия
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