«Химки» и «Оренбург» сыграли вничью. На удаление в матче зашел кэф 4.50

«Химки» сыграли вничью с «Оренбургом» (0:0) в 9-м туре РПЛ.

До матча «Химки» котировались фаворитами. На ничью можно было поставить за 3.90. Тотал меньше 2,5 голов зашел за 1.70.

На 24-й минуте защитник «Химок» Седрик Гогуа получил прямую красную карточку. Удаление в игре оценивалось в 4.50.

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