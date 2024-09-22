«Химки» и «Оренбург» сыграли вничью. На удаление в матче зашел кэф 4.50
«Химки» сыграли вничью с «Оренбургом» (0:0) в 9-м туре РПЛ.
До матча «Химки» котировались фаворитами. На ничью можно было поставить за 3.90. Тотал меньше 2,5 голов зашел за 1.70.
На 24-й минуте защитник «Химок» Седрик Гогуа получил прямую красную карточку. Удаление в игре оценивалось в 4.50.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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