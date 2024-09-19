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  • Николай Оганезов: «В лотерее, как и в рулетке, выигрыш определяется случайным образом. В беттинге нет «манны небесной» – это интеллектуальный труд»
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Николай Оганезов: «В лотерее, как и в рулетке, выигрыш определяется случайным образом. В беттинге нет «манны небесной» – это интеллектуальный труд»

Советник гендиректора букмекерской компании «Фонбет» Николай Оганезов оценил идею о введении «потолка» для ставок на спорт.

«Меня в принципе интересует вопрос, почему такая «правильная» инициатива касается только ставок на спорт и конного тотализатора? Разве у нас больше нет лотереи и казино? Лотерейные билеты и рулетка в казино менее опасны со стороны распространения лудомании? Скорее, наоборот.

В лотерее выигрыш определяется случайным образом, абсолютно также как и на рулетке в казино, человек никак не может влиять на вероятность его выигрыша (за исключением скупки большого количества билетов).

Именно возможность случайно «стать миллиардером» наиболее сильно влияют на рецепторы лудомана. По телевизору с утра до ночи очень известные люди шоу-бизнеса буквально зазывают нас наконец-то купить всего один лотерейный билет и стать миллиардерами.

Между прочим, букмекерам по телевизору с 7 утра и до 22 вечера, вдобавок и с использованием образа человека, законом рекламироваться строго запрещено.

В беттинге выигрыш не определяется случайным образом. Игрок увлекается спортом, изучает статистику любимой команды или спортсмена, знает их историю, следит за физической формой и травмами, и т.д. То есть ставка на спортивное событие – это интеллектуальный труд, навыки, знания и опыт конкретного человека.

Игрок не ждет случая, он ориентируется на свои знания. Тут нет «манны небесной», и причин для возникновения лудомании не имеется», – заявил Оганезов в комментарии для Спортса’‘.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Sports
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