Николай Оганезов о лотереях: «Возможность случайной «манны небесной» наиболее сильно влияет на «рецепторы» лудомана»
Советник гендиректора БК «Фонбет» Николай Оганезов высказался об отношении депутата Госдумы Романа Терюшкова к лотереям и ставкам на спорт.
Ранее депутат предложил ввести «потолок» для ставок на спорт и дать право семье запрещать делать их близким.
«Он рассказывает: «Лотерейный билет – это эмоции», то есть дает понять, что лотерея — это бизнес с положительной оценкой.
Так почему же Роман Терюшков именно ставкам на спорт дает исключительно негативную оценку? Ведь ставки на спорт – это тоже прежде всего эмоции и развлечение, способ интересного проведения досуга.
Именно возможность случайной «манны небесной» наиболее сильно влияет на «рецепторы» лудомана. По телевизору с утра до ночи очень популярные актеры и шоумены буквально зазывают нас наконец-то стать миллиардерами (даже не миллионерами), купив как можно больше лотерейных билетов.
Не секрет, букмекерам строго запрещено рекламироваться по телевизору с 7 утра до 22 вечера, также запрещено и использование образа человека в рекламе», – заявил Оганезов.
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