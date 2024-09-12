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Николай Оганезов о лотереях: «Возможность случайной «манны небесной» наиболее сильно влияет на «рецепторы» лудомана»

Советник гендиректора БК «Фонбет» Николай Оганезов высказался об отношении депутата Госдумы Романа Терюшкова к лотереям и ставкам на спорт.

Ранее депутат предложил ввести «потолок» для ставок на спорт и дать право семье запрещать делать их близким.

«Он рассказывает: «Лотерейный билет – это эмоции», то есть дает понять, что лотерея — это бизнес с положительной оценкой.

Так почему же Роман Терюшков именно ставкам на спорт дает исключительно негативную оценку? Ведь ставки на спорт – это тоже прежде всего эмоции и развлечение, способ интересного проведения досуга.

Именно возможность случайной «манны небесной» наиболее сильно влияет на «рецепторы» лудомана. По телевизору с утра до ночи очень популярные актеры и шоумены буквально зазывают нас наконец-то стать миллиардерами (даже не миллионерами), купив как можно больше лотерейных билетов.

Не секрет, букмекерам строго запрещено рекламироваться по телевизору с 7 утра до 22 вечера, также запрещено и использование образа человека в рекламе», – заявил Оганезов.

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Безумные кэфы отбора на ЧМ: Боливия угрожает Бразилии, Австралия упала ниже Индонезии, Узбекистан доминирует

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «РБ Бизнес»
Государственная дума
Ставки на спорт
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