«Бавария» разгромила загребское «Динамо» – 9:2. На тотал больше 9,5 давали кэф 51.00

«Бавария» победила загребское «Динамо» (9:2) в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

До игры стандартный тотал больше 2,5 шел с коэффициентом 1.33. На минимум 4 гола в игре давали 1.82.

На тотал больше 9,5 можно было поставить с коэффициентом 51.00.

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