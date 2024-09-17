«Бавария» разгромила загребское «Динамо» – 9:2. На тотал больше 9,5 давали кэф 51.00
«Бавария» победила загребское «Динамо» (9:2) в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
До игры стандартный тотал больше 2,5 шел с коэффициентом 1.33. На минимум 4 гола в игре давали 1.82.
На тотал больше 9,5 можно было поставить с коэффициентом 51.00.
Главный фаворит ЛЧ редко берет титул. В «Реал» верили лишь раз за 15 лет
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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