«Спартак» сыграл на ноль в 5 матчах РПЛ подряд. 1.87 – не пропустит от махачкалинского «Динамо»

«Динамо» Махачкала примет «Спартак» в 8-м туре РПЛ.

Красно-белые котируются фаворитами за 1.65. Шансы махачкалинцев оценены в 6.30. Вероятность ничьей оценена в 3.90.

«Спартак» не пропустил в 5 матчах РПЛ подряд. Букмекеры дают 1.87 на 6-й сухую игру кряду. Если серия прервется, сыграет коэффициент 1.93.

Встреча состоится 15 сентября и начнется в 19:00 мск.

Ставки на Спортсе

Лишь 1 пропущенный «Зенита» за 8 туров – близко, но не идеал. Кто был лучше?