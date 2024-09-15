«Спартак» сыграл на ноль в 5 матчах РПЛ подряд. 1.87 – не пропустит от махачкалинского «Динамо»
«Динамо» Махачкала примет «Спартак» в 8-м туре РПЛ.
Красно-белые котируются фаворитами за 1.65. Шансы махачкалинцев оценены в 6.30. Вероятность ничьей оценена в 3.90.
«Спартак» не пропустил в 5 матчах РПЛ подряд. Букмекеры дают 1.87 на 6-й сухую игру кряду. Если серия прервется, сыграет коэффициент 1.93.
Встреча состоится 15 сентября и начнется в 19:00 мск.
Лишь 1 пропущенный «Зенита» за 8 туров – близко, но не идеал. Кто был лучше?
Опубликовала: Венера Кравченко
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