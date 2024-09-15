Дмитрий Хомуха верит в победу «Химок» Джикии над «Акроном» Дзюбы

15 сентября в рамках матча восьмого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 по футболу «Акрон» примет «Химки». Своим прогнозом на игру поделился известный футбольный тренер и эксперт букмекерской компании «Лига Ставок» Дмитрий Хомуха.

По словам специалиста, подмосковная команда имеет более качественный состав исполнителей.

«Тольяттинцам необходимо играть на победу, чтобы обойти «Химки» в турнирной таблице. Поэтому будет много пространства, которым и воспользуется подмосковная команда. У Артиги есть футболисты, которые хорошо играют на быстрых атаках, а качественные игроки в центральной части поля смогут эффективно снабжать передачами игроков атаки. Ставлю на победу «Химок»», – заявил эксперт.

На этот исход букмекерская компания «Лига Ставок» предлагает коэффициент 2.8, а на точный счет 1:2 в пользу подмосковной команды можно поставить с коэффициентом 9.6.

Дмитрий Хомуха считает, что игра звездного новичка «Акрона» Артема Дзюбы не очень подходит под стиль команды.

«Тем не менее его большой опыт и мотивация доказать, что его рано списали со счетов, могут качественно повлиять на ситуацию. Дзюба очень эффективно играет на своих сильных качествах. Он особенно сможет помочь при стандартных положениях. Но для того, чтобы все это продемонстрировать, ему понадобится время, чтобы набрать игровой тонус», – прокомментировал специалист.

Эксперт подчеркнул, что переход Георгия Джикии в «Химки» похож на переход Дзюбы в «Акрон».

«Ситуация предельно простая. Она такая же, как и у Дзюбы. Игрок очень долго не имел игровой практики, ему понадобится какое-то количество времени для того, чтобы адаптироваться под требования нового тренерского штаба, под стиль новой команды, набрать форму. Джикия – тоже очень опытный футболист с психологией победителя. Если он наберет форму, то будет в состоянии помочь «Химкам» в этом сезоне», – резюмировал Дмитрий Хомуха.