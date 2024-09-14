ЦСКА – «Зенит»: игроки БЕТСИТИ не сомневаются в победе команды Семака

14 сентября 2024 года ЦСКА сыграет дома против «Зенита». Матч 8-го тура РПЛ пройдет на стадионе «ВЭБ Арена», начало – в 16:30 мск.

ЦСКА подошел к матчу в хорошей форме – одержал три победы подряд в разных турнирах, все всухую. В чемпионате команда Николича занимает пятое место и уступает пока всего четыре балла лидеру.

«Зенит» – действующий чемпион России и тот самый лидер текущего первенства. Команда Семака успела выиграть Суперкубок на старте сезона, а в чемпионате обходится пока без поражений – пять побед и две ничьи.

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«Зенит» – фаворит матча по мнению аналитиков БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу питерцев можно за 2.43, а на ЦСКА – за 3.30. Ничья в матче оценивается тем же коэффициентом – 3.30.

Аналитики полагают, что встреча получится осторожной. Поставить на ТМ 2.5 можно за 1.70, а на ТБ 2.5 – за 2.23.

Игроки БЕТСИТИ не сомневаются в успехе гостей. 81% от общего объема ставок на исход поединка принят на победу «Зенита». 12% пришлись на ЦСКА и 7% - на ничью.

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