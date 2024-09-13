BetBoom и 40 000 000 рублей! Масштабная акция «Мега Гонка» стартует в клубах букмекерской компании

Грандиозная акция 2024 года «Мега Гонка» стартовала во всех клубах букмекерской компании BetBoom! Гостей ожидает масштабная акция с призовым фондом в 40 000 000 рублей. Не упустите шанс стать обладателем главного приза — 1 000 000 рублей!

Что надо сделать для участия: Что надо сделать для участия: Акция проходит с 9 по 27 сентября. Для участия гостям необходимо совершать ставки на любую сумму на любые события. Выигрыши участников акции будут суммироваться. Гости с наибольшими суммами выигрышей займут призовые места в рейтинге Топ-1300.

Распределение призового фонда:

⦁ 1 место – 1 000 000 рублей

⦁ 2 место – 700 000 рублей

⦁ 3 место – 650 000 рублей

⦁ 4 место – 550 000 рублей

⦁ 5 место – 500 000 рублей

⦁ 6 место – 350 000 рублей

⦁ 7 место – 300 000 рублей

⦁ 8 место – 250 000 рублей

⦁ 9 место – 200 000 рублей

⦁ 10 место – 150 000 рублей

⦁ 11-15 место – 100 000 рублей

⦁ 16-20 место – 95 000 рублей

⦁ 21-30 место – 85 000 рублей

⦁ 31-45 место – 80 000 рублей

⦁ 46-60 место – 75 000 рублей

⦁ 61-80 место – 70 000 рублей

⦁ 81-100 место – 65 000 рублей

⦁ 101-120 место – 60 000 рублей

⦁ 121-150 место – 55 000 рублей

⦁ 151-200 место – 50 000 рублей

⦁ 201-250 место – 45 000 рублей

⦁ 251-300 место – 40 000 рублей

⦁ 301-350 место – 35 000 рублей

⦁ 351-400 место – 33 000 рублей

⦁ 401-450 место – 30 000 рублей

⦁ 451-500 место – 28 000 рублей

⦁ 501-600 место – 25 000 рублей

⦁ 601-700 место – 20 000 рублей

⦁ 701-850 место – 17 000 рублей

⦁ 851-1000 место – 15 000 рублей

⦁ 1001-1150 место – 12 000 рублей

⦁ 1151-1300 место – 10 000 рублей

Результаты акции станут известны 27 сентября в 20:00 по Москве. Вознаграждения гостям начисляются автоматически в течение часа после фиксации.

Подробная информация доступна на странице акции .

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