Дзюба забьет около 6 голов за «Акрон» в сезоне РПЛ, считают букмекеры

«Лига Ставок» открыла линию на результативность Артем Дзюбы в «Акроне».

36-летний форвард подписал контракт с тольяттинским клубом до конца текущего сезона.

За 1.95 можно поставить на то, что Дзюба забьет минимум 7 голов в сезоне РПЛ. На тотал меньше 6,5 дают коэффициент 1.80.

На 3+ голевые передачи Дзюбы можно поставить за 1.95, две и меньше – за 1.80.

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