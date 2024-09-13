Дзюба забьет около 6 голов за «Акрон» в сезоне РПЛ, считают букмекеры
«Лига Ставок» открыла линию на результативность Артем Дзюбы в «Акроне».
36-летний форвард подписал контракт с тольяттинским клубом до конца текущего сезона.
За 1.95 можно поставить на то, что Дзюба забьет минимум 7 голов в сезоне РПЛ. На тотал меньше 6,5 дают коэффициент 1.80.
На 3+ голевые передачи Дзюбы можно поставить за 1.95, две и меньше – за 1.80.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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