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Николай Оганезов о «потолке» для ставок: «Уверен, что коллеги Терюшкова по Госдуме напомнят ему позицию главы государства»

Советник гендиректора БК «Фонбет» Николай Оганезов оценил предложение депутата Госдумы Романа Терюшкова ограничить траты россиян на азартные игры.

«Очень странно слышать, когда бывший министр физической культуры и спорта Московской области считает, что «Мы должны думать не об этих 2%, 20 млрд рублей, которые придут федерациям, мы должны думать о моральном состоянии граждан».

На самом деле народные депутаты должны думать обо всем важном и всегда, в том числе и о значимости популяризации и развития спорта для физического, культурного и морального воспитания наших граждан.

Поэтому утверждение об отсутствии необходимости думать о целевых отчислениях и 20 млрд рублей для спортивных федераций было весьма опрометчиво. Отношу эти слова скорее к эмоциональному напряжению при проведении интервью сразу с двумя журналистами, чем реальный посыл политика и законодателя.

В дополнение к вышеуказанной цитате Президент Владимир Путин на заседании Совета по культуре в Санкт-Петербурге определенно дал понять всем, что метод «хватать и не пущать» — самый неэффективный из всех, что можно придумать.

Уверен, что коллеги Романа Терюшкова по Государственной Думе РФ напомнят ему позицию главы государства», – заявил Оганезов.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «РБ Бизнес»
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