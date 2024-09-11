Оганезов о предложении Терюшкова ввести «потолок» для ставок: «Это ограничение людей в их правах. Нужно было бы переписать Гражданский кодекс»
Советник гендиректора БК «Фонбет» Николай Оганезов отреагировал на предложение депутата Госдумы Романа Терюшкова ограничить траты россиян на азартные игры.
В частности, депутат предложил ввести «потолок» для ставок и дать право семье запрещать делать их близким.
«Подобные ограничения – это ограничение людей в их законных гражданских правах. В таком случае нужно было бы переписать Гражданский кодекс.
Другое дело самоограничение: человек сам решает установить для себя рамки, самостоятельно регулирует лимит своих расходов, размеры ставок, сроки отказа от игры и прочее. Но в данном случае это его самостоятельное волеизъявление», – сказал Оганезов.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «РБ Бизнес»
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