Оганезов о предложении Терюшкова ввести «потолок» для ставок: «Это ограничение людей в их правах. Нужно было бы переписать Гражданский кодекс»

Советник гендиректора БК «Фонбет» Николай Оганезов отреагировал на предложение депутата Госдумы Романа Терюшкова ограничить траты россиян на азартные игры.

В частности, депутат предложил ввести «потолок» для ставок и дать право семье запрещать делать их близким.

«Подобные ограничения – это ограничение людей в их законных гражданских правах. В таком случае нужно было бы переписать Гражданский кодекс.

Другое дело самоограничение: человек сам решает установить для себя рамки, самостоятельно регулирует лимит своих расходов, размеры ставок, сроки отказа от игры и прочее. Но в данном случае это его самостоятельное волеизъявление», – сказал Оганезов.

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