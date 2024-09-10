Кейн проведет 100-й матч за сборную Англии. 1.55 – забьет Финляндии, 1.36 – отметится результативным действием
Сборная Англии примет Финляндию в рамках группового этапа Лиги наций.
Эта игра станет 100-й для Харри Кейна в футболке национальной сборной.
Букмекеры дают коэффициент 1.55 на гол форварда в сегодняшней игре и 1.36 – на любое результативное действие.
Матч пройдет 10 сентября, начало – в 21:45 мск.
Гвардиола, Поттер или Хау – кто станет главным тренером Англии?
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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