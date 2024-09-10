Команда Дзюбы Mandalorian Team – победитель Т-Лиги уличного футбола
8 сентября в Москве завершился первый сезон «Т-Лиги уличного футбола» – турнира, в котором команды топовых игроков РПЛ сразились с лучшими медиафутбольными российскими клубами. Победу в финале одержала команда амбассадора Лиги Ставок Артема Дзюбы Mandalorian Team.
Матчи Т-Лиги прошли в «Три вокзала. Депо» в формате 4+1 с уникальными медийными правилами. На площадке также были организованы любительские турниры для всех желающих.
Участие в турнире приняли команды звезд Российской Премьер-Лиги: Артема Дзюбы, Маринато Гильерме, Антона Миранчука, Георгия Джикии и Антона Зиньковского. А также популярные медиафутбольные команды 2DROTS, «Амкал», Broke Boys и Street Madness.
По итогам турнира в матче за 3-е место «Чертаново Медиа» обыграла Joga Team со счетом 11:7. Победу в главном медийном дерби одержала команда Артема Дзюбы Mandalorian Team, обыграв «Амкал» со счетом 3:0 (техническая победа).
Генеральным партнером турнира выступила букмекерская компания «Лига Ставок».
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