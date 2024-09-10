«Реалу» осталось 7 матчей до рекорда «Барселоны» по количеству игр без поражений в Ла Лиге

«Реал» почти год не проигрывает в Ла Лиге.

Серия мадридского клуба без поражений в чемпионате Испании насчитывает 36 матчей.

Рекорд по длительности беспроигрышной серии в Ла Лиге принадлежит «Барселоне» – клуб не проиграл в 43 матчах подряд с 8 апреля 2017-го по 13 мая 2018-го.

Букмекеры дают коэффициент 3.03 на то, что «Реал» побьет рекорд «Барселоны». 1.33 – не побьет.

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