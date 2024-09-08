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Букмекеры считают, что у Мбаппе больше шансов выиграть «Золотой мяч» до конца карьеры, чем у Холанда

Букмекеры оценили перспективы Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда на получение «Золотого мяча» до конца карьеры.

Аналитики уверены, что оба футболиста выиграют этот приз до завершения карьеры. При этом шансы француза немного выше – коэффициент 1.34 (около 75% вероятности). На норвежца дают 1.40 (71%).

Мбаппе и Холанд попали в список 30 номинантов на «Золотой мяч» в 2024 году. Однако главным фаворитом считается Винисиус за 1.33.

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Опубликовала: Венера Кравченко
logoСборная Франции по футболу
logoсборная Норвегии по футболу
logoЗолотой мяч
Ставки на спорт
logoКилиан Мбаппе
Ставки на футбол
logoВинисиус Жуниор
logoЭрлинг Холанд
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