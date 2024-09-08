В 3 очных матчах подряд между Хорватией и Польшей был забит максимум один гол. Сборные встретятся во 2-м туре Лиги наций

Сборная Хорватии примет Польшу во 2-м туре Лиги наций.

Хорватия котируется явным фаворитом с коэффициентом 1.70. Шансы Польши оцениваются в 5.20. На ничью дают 3.90.

В 3 очных матчах между этими командами сыграл тотал меньше 1,5 мяча. В предстоящей встрече на максимум один гол предлагается 3.60.

Игра пройдет 8 сентября и начнется в 21:45 мск.

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