Коэффициент на то, что Карсли станет постоянным главным тренером Англии, упал с 2.75 до 1.50. Англичане обыграли Ирландию в 1-м туре Лиги наций

Букмекеры обновили коэффициенты по линии «Следующий главный тренер сборной Англии».

Фаворитом считается исполняющий обязанности главного тренера англичан Ли Карсли за 1.50. До матча с Ирландией коэффициент на него был 2.75.

Вторым у букмекеров котируется Эдди Хау (5.00), третьим – Грэм Поттер (7.00).

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Гвардиола, Поттер или Хау – кто станет главным тренером Англии?