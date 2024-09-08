Коэффициент на то, что Карсли станет постоянным главным тренером Англии, упал с 2.75 до 1.50. Англичане обыграли Ирландию в 1-м туре Лиги наций
Букмекеры обновили коэффициенты по линии «Следующий главный тренер сборной Англии».
Фаворитом считается исполняющий обязанности главного тренера англичан Ли Карсли за 1.50. До матча с Ирландией коэффициент на него был 2.75.
Вторым у букмекеров котируется Эдди Хау (5.00), третьим – Грэм Поттер (7.00).
Гвардиола, Поттер или Хау – кто станет главным тренером Англии?
Опубликовала: Венера Кравченко
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