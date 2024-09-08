Букмекеры уверены, что Роналду отличится в матче с Шотландией во 2-м туре Лиги наций
Сборная Португалии примет Шотландию в 2-м туре Лиги наций.
Португалия – явный фаворит за 1.29. На Шотландию предлагают 10.00, на ничью – 6.20.
Букмекеры считают Криштиану Роналду самым вероятным автором забитого мяча в матче. На гол португальца дают коэффициент 1.65, на дубль – 4.44.
Встреча состоится 8 сентября. Начало – в 21:45 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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