Букмекеры уверены, что Роналду отличится в матче с Шотландией во 2-м туре Лиги наций

Сборная Португалии примет Шотландию в 2-м туре Лиги наций.

Португалия – явный фаворит за 1.29. На Шотландию предлагают 10.00, на ничью – 6.20.

Букмекеры считают Криштиану Роналду самым вероятным автором забитого мяча в матче. На гол португальца дают коэффициент 1.65, на дубль – 4.44.

Встреча состоится 8 сентября. Начало – в 21:45 мск.

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