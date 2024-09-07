В Киргизии игрокам казино будут выдавать выигрыш, только если у них нет местного гражданства
В Киргизии принято постановление, касающееся выплат выигрышей посетителям казино.
Теперь выигрыш игрокам будет выплачиваться не позднее 5 календарных дней с момента подведения результатов азартной игры и только в случае, если у них нет гражданства Киргизии.
Казино в стране легализовано с 2022-го. При этом запрещено играть местным гражданам, иностранцам, не достигшим 21 года, а также недееспособным иностранцам.
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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Kaktus Media
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