В Киргизии игрокам казино будут выдавать выигрыш, только если у них нет местного гражданства

В Киргизии принято постановление, касающееся выплат выигрышей посетителям казино.

Теперь выигрыш игрокам будет выплачиваться не позднее 5 календарных дней с момента подведения результатов азартной игры и только в случае, если у них нет гражданства Киргизии.

Казино в стране легализовано с 2022-го. При этом запрещено играть местным гражданам, иностранцам, не достигшим 21 года, а также недееспособным иностранцам.

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