В Таиланде полиция отстранила 8 офицеров из-за незаконного онлайн-гемблинга

Королевская полиция Таиланда отстранила 8 офицеров за их предполагаемую причастность к незаконному онлайн-гемблингу.

По данным властей, обвиняемые занимались организацией и продвижением азартных онлайн-игр. Офицеры также подозреваются в отмывании денег. Против них будет возбуждено уголовное дело.

Бывшее правительство Таиланда выступало за легализацию азартных игр в стране, так как в таком случае игорный бизнес будет под контролем государства.

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