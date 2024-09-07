В Таиланде полиция отстранила 8 офицеров из-за незаконного онлайн-гемблинга
Королевская полиция Таиланда отстранила 8 офицеров за их предполагаемую причастность к незаконному онлайн-гемблингу.
По данным властей, обвиняемые занимались организацией и продвижением азартных онлайн-игр. Офицеры также подозреваются в отмывании денег. Против них будет возбуждено уголовное дело.
Бывшее правительство Таиланда выступало за легализацию азартных игр в стране, так как в таком случае игорный бизнес будет под контролем государства.
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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Gambling Insider
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