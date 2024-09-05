Беттор поставил 500 тысяч рублей на ничью в матче Вьетнам – Россия
Клиент БК PARI сделал крупную ставку на товарищеский матч Вьетнам – Россия.
Игрок поставил 500 тысяч рублей на ничью с коэффициентом 5.80.
В случае удачного исхода беттор получит выигрыш в размере 2,9 миллиона рублей.
Матч состоится 5 августа и начнется в 16:00 мск.
BetBoom – первый букмекер-вещатель (взялись за мужской теннис). В студиях – Давыденко-шоумен, Турсунов и Душевина
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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