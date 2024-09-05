В Пензе предлагают повысить налоговые ставки на игорный бизнес до 10 миллионов рублей
В Пензенской области рассмотрят проект повышения налоговых ставок на игорный бизнес.
По информации «ПензаСМИ», налоговые ставки могут вырасти с 3 до 10 миллионов рублей.
В пояснительной записке говорится, что это «ставка в отношении одного процессингового центра интерактивных ставок букмекерской конторы».
В случае принятия проекта изменения начнут действовать с 1 января 2025 года.
Что за турнир, где сыграет сборная России? Там бывали Северная Корея, Палестина и сборная тайской Премьер-лиги
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «ПензаСМИ»
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