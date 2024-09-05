В Пензе предлагают повысить налоговые ставки на игорный бизнес до 10 миллионов рублей

В Пензенской области рассмотрят проект повышения налоговых ставок на игорный бизнес.

По информации «ПензаСМИ», налоговые ставки могут вырасти с 3 до 10 миллионов рублей.

В пояснительной записке говорится, что это «ставка в отношении одного процессингового центра интерактивных ставок букмекерской конторы».

В случае принятия проекта изменения начнут действовать с 1 января 2025 года.

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